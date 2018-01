Det sker i kirken uge 3

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Filmaften i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 23. januar, kl. 18.30 er der filmaften i Tingbjerg Kirke, hvor der vises ”Arven” af Per Fly. Filmen handler om Christoffer, der lever i overklassen men må vende hjem til familiefirmaet, hvor strid og magtkampe venter i kulissen

Familiegudstjeneste i Tingbjerg Kirke

Der afholdes familiegudstjeneste i Tingbjerg Kirke, torsdag den 25. januar, kl. 17 ved sognepræst Mette Basbøll. Efter gudstjenesten er familiemiddag med tilmelding hos kirketjeneren indtil 23. januar. Gudstjenesten er tilrettelagt for børnefamilier, og maden er gratis.

Brønshøj Kirkes pigekor i USA

Brønshøj Kirkes organist, Bente Kiil Toftegaard, har sammen med organistassistent Martin Seier Pedersen været med kirkens pigekor i USA, og vil tirsdag den 16. januar, kl.14 til 16 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 fortælle om deres mange oplevelser ”over there”. Kaffe & foredrag: 20 kr.

Skumringsgudstjenester i Brønshøj Kirke

Den mørke tid kan være tung at komme igennem, men tænder man et lys og gearer lidt ned, kan det også give en mulighed for et pusterum. Brønshøj Kirke afholder i den mørke tid en række skumringsgudstjenester, som i sin form adskiller sig fra de vanlige gudstjenester. Her er der rum for eftertænksomhed og ro. Gudstjenesterne har et nyt tema fra gang til gang og musikken, nadveren og lystændingen har en central plads.

Sæsonens skumringsgudstjenester er startet og den næste afholdes den 21. januar, kl. 17 hvor også Korworkshoppen medvirker.

Meditation i Bellahøj Kirke

I Bellahøj Kirke kan man øve meditation sammen med andre. – Til fyraftensmeditation skal du ikke analysere dig selv eller andre, men bare være til stede uden så mange ord, siger sognepræst Marija Krogh Iversen og tilføjer: – Det vi gør, er ganske simpelt; tænder lys, lytter til musik og går på opdagelse i stilheden gennem en guidet meditation. Det kræver ingen forudsætninger at deltage og alle er velkomne. Næste gang er mandag den 22. januar, kl. 17.

Tættere på døden

Er man som bedemand mere sammen med døde end med levende mennesker? Hvordan føles døden tæt på? Hvorfor har nogen lyst til at blive bedemænd og skal man have det store kørekort? Har man tænkt over sådan nogle ting, så kom til fredagscafe i Bellahøj Kirke fredag den 19. januar, kl. 14, hvor bedemand Gitte Dalgaard fortæller om sit arbejde. Her kan man lytte, stille spørgsmål, sludre med sidemanden og drikke kaffe, og alle er velkomne.

Kirkebio i Husumvold

Filmen ”Flugten til frihed” af instruktør David Oelhoffen vises i Husumvold Kirke torsdag den 18. januar, kl. 19. En film om valg, om lidelse og meningsløshed, om moralsk ansvarlighed og næstekærlighed. Sognepræst Stig Boel indleder med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Fri entré.

Foredrag om helgener

Fredag den 19. januar, kl. 14 er der andagt og fredagsmøde i Husumvold Kirke, hvor seniorpræst Jakob Rönnow vil holde foredrag om helgener og traditioner. Fredagsmødet i Husumvold Kirke er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes altid med en kort andagt i kirkerummet – denne fredag ved Jakob Rönnow. Deltagelse gratis.

Brunch efter højmessen

Efter højmessen i Husumvold Kirke søndag den 21. januar, kl. 10 inviterer Husumvold Kirke på brunch. Alle er velkomne til at være med. Det er gratis og uden tilmelding. Ved sognepræst Stig Boel.

Nytårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 18. januar kl. 17 spiller organist Lasse Ewerlöf fra Kastelskirken, den sidste nytårskoncert af tre i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter og der er gratis adgang. Lasse Ewerlöf præsenterer en række værker af flere af barokkens store mestre fx Buxtehude, J.S. Bach, Radeck, Schildt og Zipoli. Festlige stykker, som passer til lejligheden, hvor glæde og forventning til det nye år stadig er ”i spil”.

Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Gudstjenester uge 3

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 18/1, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 21/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 21/1, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 21/1, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 21/1, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 21/1, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 25/1, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 21/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 21/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 21/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 21/1, kl. 10:

Højmesse v/ Finn Kyllesbech