Et skønt København alle steder

Af overborgmester Frank Jensen (S)

I 2017 gik vi til valg. Vi fik sat det nye hold til Københavns Borgerrepræsentation, og jeg glæder mig meget til at tage fat og komme i gang med 2018.

Personligt vil jeg gerne takke for den tillid og store opbakning, som Socialdemokratiet fik. Vi fortsætter som byens største parti, og som overborgmester vil jeg gøre alt for at fortsætte Københavns enestående udvikling, og være overborgmester for hele byen.

Vi er kendt verden over for vores høje livskvalitet, de grønne tage, vores cykelbroer og vores rene havnebade. Den byudvikling skal vi løfte til nye højder, og det er en hjertesag for mig, at det sker i hele København.

I Brønshøj-Husum tager vi i 2018 fat på en totalrenovering af den flotte Bellahøj Friluftsscene i Degnemosen, et nyt klubhus til Husum Boldklub, og så sikrer vi åbningen af Brønshøj Vandtårn, som vil tiltrække mange spændende kulturelle arrangementer de kommende år. Samtidig er vi i gang med at løfte Bystævneparken til et nyt, attraktivt og grønt boligområde, anlægge bedre cykelforhold i Tingbjerg og binde bydelen endnu bedre sammen med resten af byen.

I 2018 er vi også i mål med at sikre renovering af alle Københavns nedslidte folkeskoler, som fx Brønshøj Skole, Husum Skole og Tingbjerg Skole. Det er en kæmpe milepæl, som vi har sat. Nu tager vi fat på et historisk løft til byens ældste folkeskoleklasser, der både skal favne de fagligt svage og stærke elever.

Alle Københavns børn og unge skal vokse op med gode skoler og daginstitutioner i trygge boligkvarterer. I 2017 var vi vidne til en voldsom bandekonflikt. Det skaber utryghed og ulighed.

Derfor er det min absolutte mærkesag at sikre et København i balance. Byens udsatte boligområder skal revitaliseres – samtidig skal det være til at få en bolig i de nye, attraktive kvarterer uden den helt store pengepung. Mit mål er derfor, at hver fjerde ny bolig, der bliver bygget i Købehavn, skal være en almen, der er til at betale.

Ren luft bliver også et nøgleord i 2018. Vi skal de kommende år sætte alt ind på at udfase dieselbilerne og skifte busserne ud med eldrevne. For i København skal vi trække vejret frit – alle steder.

Rigtig godt nytår.