Fem kolde i kassen

Christoffer Boateng scorede Brønshøjs to første mål i 2018. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøjs bedste fodboldspillere åbnede 2018 med en sejr på 5-0 over Stenløse

Af Jan Løfberg

Det var råkoldt, og de mere end 100 tilskuere trampede lidt i underlaget for at holde varmen i fusserne. Og inde på banen var der varme nok i fødderne hos Brønshøj Boldklubs bedste mandskab, der sendt Stenløse hjem fra træningskampen med en sæk på 5-0.

Brønshøj gik til pausen med en føring på 2-0. Begge mål blev sat ind af Boateng. Efter pausen, hvor Brønshøj skiftede ud på rigtig mange pladser, blev det til yderligere tre scoringer. Oskar Tranberg scorede på straffespark, ligesom Boateng havde gjort det ved det første mål i 1. halvleg, mens prøvespillerne Keagan og Anas Guendouri sørgede for de to sidste mål, der fik humøret frem blandt hvepsenes trofaste fans.

Cheftræner Michael Winter sendte alle hvepse i kamp i lørdags. I pausen blev der foretaget ikke mindre end ni udskiftninger.

Særlig flot var kampens allersidste mål sat ind af den blot 16-årige Anas Guendouri. Et smart lob over i det fjerneste hjørne. Anas har tidligere spillet ungdomsfodbold i Brønshøj, og han er et uomtvisteligt talent.