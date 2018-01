Fire lokale aktører går sammen

De fire lokale samarbejdspartnere foran det kommende Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Fra venstre Mikkel Helldén-Hegelund fra Kulturhuset, skoleleder Marco Damgaard, Tobias Halbro fra Brønshøj Boldklub og Anne Therese Sønderstrup fra Dansekapellet. Foto: Line Falk Tranberg

Tingbjerg Bibliotek, Kulturhus, Brønshøj Boldklub, Tingbjerg Skole og Dansekapellet har indgået samarbejde om at skabe fællesskaber for udsatte børn og unge gennem kultur- og fritidsindsatser

Af Erik Fisker

Der bor børn og unge i Tingbjerg, der ikke deltager aktivt i foreningslivet, og som ikke får lige så mange kulturelle oplevelser og indtryk i hverdagen, som andre børn i vores bydel. Det skal der laves om på, med to nye projekter, der over de næste tre år giver en saltvandindsprøjtning på knap en 1 mio. kroner til at styrke kultur- og fritidslivet i området.

Ny tryghedsplan 2018

Tingbjerg-Husum Partnerskabet vil igangsætte aktiviteter, som er med til at øge trygheden og reducere kriminaliteten i Tingbjerg og Husum Nord. Indsatserne er samlet i den nye tryghedsplan 2018, som er politisk godkendt.

To af indsatserne blev båret ind af Mikkel Helldén-Hegelund, leder af Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og Husum Bibliotek, som sidder med i Partnerskabets arbejdsgruppe.

– På tværs af forvaltninger og sammen med lokale aktører, har vi udviklet to indsatser, der sikrer at flere børn, unge og forældre har adgang til- og kan engagere sig i, et aktivt kultur- og fritidsliv. I et større perspektiv bidrager de to indsatser ikke kun til det gode Københavnerliv men også til den positive byudvikling, der allerede er i gang i Tingbjerg og Husum, udtaler Mikkel Helldén-Hegelund.

Dans som løftestang

Et samarbejde mellem Tingbjerg Skole, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og Dansekapellet med titlen Tingbjerg Danser skal præsentere børnene for dans i skolen. For den enkelte elev har dansen en positiv indflydelse på kropslig, sproglig og motorisk udvikling, på koncentrationsevnen, den sproglige udvikling, samt kendskab til egne grænser og følelser.

– Vi glæder os sådan til at danse sammen med børnene og de unge i Tingbjerg. Dans gør godt, dans er samvær og dans er god motion. De danseprojekter vi tilbyder i skolen er ikke bare med til at styrke børnenes kreative og motoriske udvikling, de understøtter også skolens faglige læring, lyder det fra Anne Therese Sønderstrup, Souschef på Dansekapellet.

Det langsigtede mål med indsatsen er at skabe og opretholde børn og unges deltagelse i fritids- og kulturaktiviteter. Aktiviteterne vil foregå i lokaler på Tingbjerg Skole og i det nye kulturhus og Dansekapellet stiller med deres professionelle danseformidlere.

Fodbold – en tryg foreningsstart

Brønshøj Boldklub har fået midler til en indsats, der skal bidrage til at flere udsatte børn og unge bliver en del af foreningslivet. Ungdomsafdelingen i Brønshøj Boldklub oplever, at der er en stor gruppe børn og unge, der er sent ude med at starte til fodbold.

Med ungdomsformand Tobias Halbro som projektansvarlig, starter boldklubben en indsats, der skal sikre at en større del af denne gruppe børn, får en tryg start på foreningslivet og indgår i positive fællesskaber med børn fra andre dele af Brønshøj.

– Midlerne gør det muligt for Brønshøj Boldklub i endnu højere grad at tilbyde fodbold til alle – særligt til børn, der ellers ikke ville komme, fordi deres forældre ikke har overskuddet eller måske slet ikke har tænkt på, at deres børn skal gå til noget”, fortæller ungdomsformand Tobias Halbro.

En vigtig del af projektet er, at forældrene bliver inddraget og inspireret til at indgå i de forskellige roller, der er omkring et fodboldhold. ”Grundtanken er at skabe fællesskab om fodbold og foreningsliv på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Gennem tidlig foreningsstart vil vi ruste børn til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv i resten af livet, siger Tobias Halbro.

– Fodboldtræning er selvfølgelig omdrejningspunktet, men mange ved ikke, at fodboldtræning for mindre børn består af leg og bevægelse. Her lærer børn væsentlige ting, som at vente på tur, være en god holdkammerat og udvikler deres motorik, tilføjer Tobias Halbro.