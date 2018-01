Fuldt hus til borgermøde

Fem af de centrale medvirkende ved borgermødet om brændeovne. Fra venstre seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen, Lasse Nielsen fra firmaet ”Living Flames”, skorstensfejermester Henrik B. Jensen, Jens Kristian Elle, der er Lokaludvalgets miljømedarbejder samt Michael Hoff, der er formand for Lokaludvalgets Miljøudvalg. Foto: Kaj Bonne

Omkring 90 deltog i Lokaludvalgets møde om forurening fra brændeovne

Af Erik Fisker

Alle pladser var optaget i mødelokalet på EnergiCenter Voldparken, da der sidste onsdag var indbudt til borgermøde om brændeovne og partikelforurening, og det var engagerede borgere, der var mødt op, for at høre om hvordan og hvor meget brændeovne kan forurene både inde og ude.

Det er Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har taget initiativ til debatten og i samarbejde med seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen har fået foretaget målinger i bydelen af partikelforureningen fra brændeovne. I sin velkomst sagde formanden for Lokaludvalgets Miljøudvalg, Michael Hoff, at formålet med initiativet er at sætte større fokus på netop denne type forurening samt give baggrund og viden for debatten – han kunne også konstatere, at det er et emne, der kan vække stærke følelser.

Korrekt fyring er vigtig

For at sikre en alsidig debat var skorstensfejermester Henrik B. Jensen inviteret med til mødet, hvor han fortalte om blandt andet hvordan korrekt fyring, nye brændeovne og optimale skorstensforhold kan bidrage til at reducere forureningen. Henrik B. Jensen er en ivrig debattør, når det drejer sig om forurening fra brændeovne, og han erkendte, at der kan være lokale problemer med partikelforurening, men fandt miljødebatten lidt skæv.

Henrik B. Jensen fortalte, at den korrekte fyring kræver en god skorsten, at der bliver anvendt rent og tørt træ, at brændets størrelse er som en mands underarm, samt at der tændes fra toppen, og at der er rigelig luft til forbrændingen. Han fortalte endvidere, at han gerne tager ud til et gratis ”homeparty” for at fortælle om korrekt fyring.

Ti-dobling af forureningen

Ifølge Kåre Press-Kristensen forurener de ca. 16.000 brændeovne i København i en fyringssæson lige så meget som al biltrafik et helt år. Han har lavet lokale målinger af forureningen både inde og ude. Udemålingerne er foretaget i blandt andet haveforeningerne Birkevang og Rosenvang, hvor de bliv målt en markant øget partikelforurening.

14 villaer rundt omkring i bydelen havde fået målt partikelforureningen indendørs, hvor de mest almindelige forureningskilder er stearinlys, mados – og brændeovne. Enkelte steder var der ingen indendørs forurening fra brændeovne, men der i omkring halvdelen af tilfældene var tale om en ti-dobling af partikelforureningen, når brændeovnen blev tændt.