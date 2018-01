God gang i byggeriet af nyt Sognecenter

Hvor butikken ”Blomsterhytten” havde ligget i utallige år, står nu en gravko, der graver ud til kælder. Til venstre ses Brønshøj Præstegård. Foto: ef.

Så er der for alvor kommet gang i byggeriet af et nyt Sognecenter ved Brønshøj Kirke på grunden ved hjørnet af Frederikssundsvej og Brønshøj Kirkevej.

Af Erik Fisker

Det nye Sognecenter skal afløse det nuværende center på Præstegårds Allé, der snarest sættes til salg. I øjeblikket graves ud til kælderen, og det forventes, at byggeriet står færdigt til at blive taget i anvendelse omkring februar 2019.

Formanden for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, Flemming Dalgaard Hansen, oplyser, at baggrunden for ønsket om at bygge et nyt Sognecenter er at etablere arbejdspladser til kirkens medarbejdere og lokaler til de mange aktiviteter, som foregår omkring kirken, der bl.a. huser en af Danmarks største FDF-kredse.

Prisen for byggeriet bliver 22,8 mio. kr. – Vi har i menighedsrådet tidligere undersøgt om det var muligt at udvide det nuværende Sognecenter, men det måtte vi opgive. Det går nu som planlagt, og jeg glæder mig til at se byggeriet skride frem, siger Flemming Dalgaard Hansen.

Selve byggeprojektet lå allerede klart i 2016, men problemer med at skaffe den nødvendige finansiering, betød at byggeriet blev udskudt.