Hellere cykelryttere end racerbiler i Københavns gader

Af Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester og Fanny Broholm, Teknik- og Miljøudvalget (begge Alternativet)

Københavns cykelkultur er kendt ude i den store verden. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor siger vi i Alternativet nej tak til at få Formel 1 i København. Larmende og forurenende racerbiler harmonerer dårligt med, hvad København står for, og sender et helt forkert signal. I København skal vi tiltrække begivenheder og idrætsevents, der understøtter vores profil som en grøn, sund og bæredygtig by – ikke det modsatte.

I Alternativet har vi en klar vision om at trække København i en grønnere og mere bæredygtig retning, hvor de foretrukne transportformer er cyklen, kollektiv offentlig transport og elektriske biler. Bilosen og trængslen skal begrænses, og det skal gøres billigere at køre grønt og dyrere at køre sort.

1700 personer i hovedstadsområdet dør hver år af luftforurening ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, og det tal skal vi arbejde på at få ned, blandt andet ved at indføre roadpricing, øge beboerlicensen og udvide parkeringszonen.

København er kendt for det rene vand i havnen, vi kan bade i, men vi skal også være kendt for den rene luft. København skal være en grøn by, som verden vender blikket mod og lader sig inspirere af – og derfor siger vi hellere ja til cykelryttere end racerbiler i Københavns gader.