Hos Zhang Hao er sushien altid frisk

I flere år har det været moderene at spise sushi ved et løbende bånd, men det har nyåbnede Magi Sushi i Husum fravalgt. Her kan man i stedet få sushi ad libitum

Af Dorthe Brandborg

I lokalerne på Frederikssundsvej 331, hvor restaurant La Belinda lå, åbnede Zhang Hao i november måned sushi restauranten Magi Sushi. Og som et nyt koncept tilbyder Zhang Hao Sushi ad Libitum.

-Som kunde ved man jo ikke, hvor lang tid sushien har kørt rundt på båndet, hvis man kommer og skal spise. Det undgår jeg helt, for her får folk en bestillingsseddel og så bliver den frisklavet og man får lige de sushier, som man bedst kan lide, fortæller 32-årige Zhang Hao, der kommer fra Kina men har boet i Danmark i snart 20 år.

Det har altid ligget i kortene, men det er også en drøm for Zhang Hao at åbne en sushi restaurant. Han har i forvejen en take away Kina grill i ved Bispebjerg og har været selvstændig siden 2005.

-Det er en svær branche og der er hård konkurrence i forhold til for ti år siden. Man skal virkelig oppe sig, være kundemindet og gøre det godt, fastslår Zhang Haou, der har plads til 140 gæster i restauranten, som han de sidste par måneder har gået og renoveret.

Magi Sushi har åbent hver dag fra kl. 12-22.00 og i hele januar kan man spise sushi ad libitum for 148,-. Ud over lækker sushi kan man også få misosuppe, spyd, tempura og traditionelle retter som kylling i karry og stegte ris.

-Danskerne er vilde med sushi. Jeg tror, det er fordi det er frisk, sund og hurtig mad, fortæller Zhang Hao, der selv er at finde bag disken i gang med at rulle futomaki og nigiri.

-Jeg har lært at lave sushi for ti år siden af noget familie, og jeg kan godt lide det, fortæller Zhang Hao og tilføjer, at han ser frem til 2018 og til at møde kunderne i lokalområdet. Men det er ikke det eneste. Zhang Hao ser også frem til at skulle være far i det nye år.

-Min kone er sat til at føde omkring nytår, fortæller han med et smil.

Man kan oprrette sig som sushi TOGO- kunde på 81908866. De første 500 kunder får en velkomstbonus på 100 kr. Man kan bestille på www.magisushi.dk og betale med mobilpay på 80980. Endvidere kan man blive i bilen, når man henter sushi TOGO, for Zhang Hao og hans personale leverer helt ind i bagagerummet.