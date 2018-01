Husum-klage afvist

Den omdiskuterede kamp mellem PI Fodbold og Husum Boldklub er endt med, at resultatet står ved magt

Af Jan Løfberg

DBU Københavns turneringsudvalg har truffet en endelig afgørelse i den protest, som Husum Boldklub indsendte efter den særdeles mærkværdige serie 1-kamp, som Husum endte med at tabe 3-4 til PI Fodbold.

Brønshøj-Husum Avis har tidligere omtalt sagen i detaljer, og nu er sagen endt med, at turneringsudvalget har truffet følgende afgørelse:

”Der er ikke sket overtrædelse af turneringsreglementet og resultatet af kamp 169756 fastholdes. DBU København finder anledning til at påminde PI Fodbold om, at klubben er ansvarlig for sikker afvikling af kampen, hvilket indbefatter spørgsmål af betydning for afviklingen af kampen relateret til tilskuerne.”

Husums formand Johnny Erik Nielsen har indtil videre valgt at undlade at kommentere afgørelsen: – Jeg er fuldstændig målløs over, at man kan bruge så lang tid på ingenting. Jeg kan mærke jeg skal have lidt luft, inden jeg kommer med et offentligt statement.