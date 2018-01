Isen stadig mere end usikker

En flot men ubrugelig bane. Og så har vejrguderne selvfølgelig heller ikke hjulpet med lunt vintervejr, der har gjort det endnu sværere at fryse banen ned. Foto: Kaj Bonne.

Indfrysningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen ved Bellahøj driller stadig på grund af fejl i konstruktionen af skøjtebanen

Af Erik Fisker

Ifølge Rasmus Brandt Lassen, byggechef i Byggeri København, handler problemerne fortsat om den teknik, som leverandørerne af banen har benyttet.

– Vi har fået en ekstern ekspert i køleanlæg til at vurdere sagen, og vi presser naturligvis på, alt hvad vi kan, for at få vores total­entreprenør på arbejdet til at løse problemet. Desværre skal der nok større ændringer af anlægget til, som først kan foretages efter vinteren, siger Rasmus Brandt Lassen. Byggechefen understreger, at det er entreprenørens ansvar at få banen til at virke, og at Byggeri København i øjeblikket afsøger mulighederne for at få dækket tab i forbindelse med problemerne.

Blød is i svingene

Genforeningspladsen stod efter en større opgradering færdig i maj sidste år med en ny 11-mands kunstgræsbane kombineret med et fast, indbygget anlæg til skøjtebane. Kunstgræsbanen har været flittigt i brug siden da, mens det altså stadig kniber gevaldigt med skøjtebanen.

– Det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende, at vi ikke får is på i denne sæson. Men banen skal stå der i mange år, så det er vigtigere, at vi finder en ordentlig løsning, end at vi forsøger at lappe på noget. Derfor fortsætter vi med at fryse banen ned – også af hensyn til at forstå, hvad der er gået galt. Isen på langsiderne er, som den skal være, men den bliver blød i svingene, og det skal vi selvfølgelig have fundet forklaringen på, siger Mads Kamp Hansen, fritidschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen.