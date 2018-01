Jagt på gående trafikanter

Af Else Frost, Torpstien 3

Jeg har lignende type iagttagelse af bytrafikken som Olaf Norup med indlægget: ”Jagten fortsætter på ældre medborgere”, og blev meget glad for at se, at den problematik kom med i Brønshøj Husum Avis.

Jeg har her sidst på 2017 sendt følgende med nogenlunde denne ordlyd til Trafikborgmesteren og Ældresagen:

Jeg er fodgænger i København. Jeg kan med hurtig gang nå over de store gader via fodgængerfeltet, når der bliver grønt lys, – næsten – og kun når der lige er skiftet. Men mindre hurtigt gående, folk f.eks. med stok eller rollator eller bare lidt ældre mennesker kan ikke og må stå i midterfeltet, hvor man håber på, at bilisterne har øjnene på trafikken, for ellers kunne det meget nemt gå galt.

Jeg tænker virkeligt, at det drejer sig om, at det her fodgængerfelt ikke må genere den kørende trafikant, som skal hurtigt gennem byen. Og jeg tænker, at hensynet til de gående trafikanter fylder alt for lidt.

Et eksempel på dette: jeg gik over Hulgårdsvej/ Godthåbsvej og en ældre mand med stok var strandet i midterfeltet. Han gik ikke så hurtigt og var vel nervøs for ikke at kunne nå i sikkerhed på næste fortov, selv efter lysskift. Han blev hjulpet over af en ung mand, heldigvis. Et andet af mange tilfælde: Damen med rollator, som også må stå i et inferno af fart og larm i midterrabatten, fordi hun ikke kan nå over på en grøn omgang.

Længere grøn adgang ved de store vejes/ alle vejes fodgængerfelter er mit forslag. Hensyn til de gående. Omsorg for de andre.

Ifølge Københavns center for Trafik og Byliv er de godt klar over, at det kan føles utrygt at skulle vente på en midterhelle i et trafikeret kryds, men det er deres faglige vurdering, at dette er en sikker løsning, hvilket også bakkes op af den uheldsstatistik, de har til rådighed. Der er mange hensyn, de skal tage.

Jeg synes, at det er en væsentlig faktor at tage med, når der skal planlægges trafik i København, at der skal være plads til de gående, og jeg håber, at andre, der bruger byen på gå-ben, vil bakke op.