Jeg bliver ved med at søge perfektion

-Jeg mangler et atelier eller et sted, hvor der er plads, fortæller Hadi Abdulhadi, der både arbejder med acryl og olie. Foto: DB

Man bliver ramt af smukke farver, lys og kompositioner, når man træder ind i et ydmygt lille lokale på Frederikssundsvej 274 A, 2. sal, og man er da slet ikke i tvivl om, at det er en professionel kunstmaler, der har sat penselstrøgene

Af Dorthe Brandborg

Det er 77-årige irakiske Hadi Abulhadi, der giver publikum mulighed for at nyde nogle af de værker, han har malet, mens han har boet i Danmark.

Hadi Abulhadi kom til Danmark som flygtning fra Basra i Irak i 1998. Han var kunstmaler i Basra, hvor han også underviste på universitetet. Han blev uddannet som kunstmaler i Rusland – hvorfra han også har tog en Ph.d i kunst. De første mange år boede han i Svendborg med sin kone og tre sønner. Her nåede han at få anerkendelse for sine værker og blev kåret til årets kunstner i 2005, men han er aldrig kommet ud med sin kunst til den almene danske befolkning.

-Der hænger nogle af mine billeder på museum. Jeg ved i alle tilfælde, at der hænger et i Kiev. Men jeg har egentlig aldrig været ude på at søge berømmelse. Jeg er nok af den gamle skole, fortæller Hadi Abdulhadi, og fortæller:

”Sproget har været en barriere for mig i Danmark. Jeg kom hertil som 55-årig, så det var rigtig svært for mig at lære dansk. Derfor har det også været svært for mig at tale med andre kunstinteresserede og dermed få gjort opmærksomhed på mig arbejde”

Mine værker skal ses

Det er svært ikke at lade sig inspirere af andre kunstnere, men Hadi Abulhadi arbejder helst ud fra sig selv.

-Jeg malede engang et billede, som folk synes lignede en Vasilij Kandinskij, så malede jeg den om, fortæller Hadi Abulhadi med et smil.

For seks år siden flyttede familien til Brønshøj, for at være tættere på sønnerne, der studerede og de fleste af Hadi Abdulhadis billeder er malet på et af sønnernes værelse på bare 10 m2 hvor staffeliet er presset ind mellem en seng og et skab. Der er ikke noget, der hedder op og ned på Hadi Abdulhadis billeder. De er malet, så de kan vende, som man har lyst.

-Jeg arbejder aldrig ud fra en ide eller et formål. Det er altid spontant og aldrig med skitser. Malerierne er meget lag på lag og jeg bliver ved med at søge perfektion for at udvikle mig. Nogle gange når jeg skal til at signere, så tænker jeg, at jeg måske skulle være stoppet noget før, siger Hadi Abudlhadi med et grin.

Men selvom han har nået pensionsalderen, så er han stadig drevet af lysten for at male og udvikle sig. Dog kunne han godt tænke sig at få et atelier, hvor han kunne få lov til at fylde.

-Jeg er næsten så gammel, at jeg ikke har drømme. Men så alligevel. Min drøm er, at mine malerier finder deres rette plads. Billederne er min sjæl og indre kampe med mig selv, fastslår den sympatiske kunstner.

Man kan opleve Hadi Abdulhadis kunst i weekenden den 27-28. februar fra kl. 15 på Frederikssundsvej 274 A 2 sal.

Eller kontakte Hadi Abdulhadi via http://www.bazart.dk/visprofil.php?kunstner_id=87