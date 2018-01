Kritik af regeringens ghettoliste

Den seneste liste fra december 2017 over de såkaldte ghettoområder består af 22 boligområder fordelt over hele landet. Blandt områderne er Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgård, begge i Brønshøj-Husum. Listen har på det seneste fået hård kritik for at anvende gamle tal, der ikke giver et retvisende billede af uddannelsesniveauet blandt indvandrere. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ville anvendelsen […]

Af Erik Fisker