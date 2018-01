Kulturen højere op på dagsordenen

Niko Grünfeld. Foto: Presse

Af kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Alternativet)

2017 var et vildt år for Alternativet og for mig personligt. Med 30.500 stemmer sendte københavnerne hele seks medlemmer af liste Å ind i Borgerrepræsentationen – for første gang nogensinde. Tredje største parti i Borgerrepræsentationen, repræsenteret i samtlige udvalg på rådhuset samt en borgmesterpost. Det er vi både stolte og meget taknemmelige over. Jeg glæder mig over, at så mange københavnere ønsker den bæredygtige omstilling.

1.januar satte jeg mig i kultur- og fritidsborgmesterstolen. En stol, som i den grad har været et aktivt tilvalg fra min og Alternativets side. Kultur- og fritidsborgmesterposten er en drømmepost for mig, for kultur står højt på vores dagsorden og har altid gjort det, og på den post mener vi at have den bedste mulighed for at få så meget af Alternativets politik ført ud i livet.

Tag et område som idræt og foreningsliv. Idræt handler i høj grad om motion, men idrætten har også en social dimension, der øger sammenhængskraften og forståelsen for vores forskelligheder, ligesom en aktiv kultur- og fritidspolitik kan være et middel til at få bugt med samfundsskabte problemer som blandt andet stress og manglende integration.

Med andre ord er kultur og fritid ikke en isoleret ø, men den ideelle position, hvorfra jeg og Alternativet ønsker at påvirke mange politikområder ved at tænke og samarbejde på tværs af forvaltninger og skabe nye partnerskaber med et større mål for øje – nemlig at skabe en mere bæredygtig, lige og grøn by. Min gruppe og jeg ser frem til de næste fire år på Københavns Rådhus, hvor vi vil knokle for at gøre en forskel for byen og for endnu flere københavnere.