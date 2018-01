Lokalt busnet til høring – i Lokaludvalget

I sommeren 2019 åbner den nye metrolinje Cityringen og i denne forbindelse planlægges en række omlægninger af busnettet. Mens andre bydele står foran større ændringer, vil der kun være meget få ændringer i Brønshøj-Husum, der som bekendt ikke får metrostationer – endnu. Når det drejer sig om A-, C- og S-busser er der allerede truffet […]

Af Erik Fisker

I sommeren 2019 åbner den nye metrolinje Cityringen og i denne forbindelse planlægges en række omlægninger af busnettet. Mens andre bydele står foran større ændringer, vil der kun være meget få ændringer i Brønshøj-Husum, der som bekendt ikke får metrostationer – endnu. Når det drejer sig om A-, C- og S-busser er der allerede truffet politisk beslutning, mens det lokale net skal besluttes politisk i kommunen. Forslaget om det lokale net er p.t. sendt i høring i Lokaludvalget, der forventes at behandle et forslag til høringssvar på sit næste møde. Forslag til det nye busnet kan ses på www.moviatrafik.dk.