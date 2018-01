Loops nye flagskib i Brønshøj

På lørdag åbner Loop kl. 10 og serverer morgenmad og andet godt til ganen. Foto: Privat

På lørdag åbner Loop deres 82. fitnesscenter i Danmark. Og med 600 m2 placeret ovenpå Lidl på Frederikssundsvej 266 har det populære fitnesscenter nu fået deres første adresse i København

Af Dorthe Brandborg

Er du en af dem, der har et nytårsforsæt om at komme i form, men har det svært med motivationen og med at få passet træningen ind i den pressede hverdag med børn og lange arbejdsdage, så er der måske en mulighed for at få tid til det nu.

Fitness-centeret Loop har eksisteret i 11 år og kører et koncept, hvor man kan nøjes med at træne 24 minutters cirkeltræning. Man når 16 maskiner igennem og får dermed hele kroppen trænet igennem. En af fordelene på Frederikssundsvej er endvidere, at man kan tage sit barn med.

Børn fra 8-14 år kan nemlig træne side om side med mor og far.

Rummelig træning for alle

Til dagligt er det de to engagerede ejere Bo Larsen og Rene Carstensen, der driver stedet. Bo som den administrative blæksprutte og Rene som sørger for, at kunderne får pulsen op.

-Vi faldt for lokalerne over Lidl. Der er store vinduer, hvor lyset kan komme ind og man kan kigge ud over byen, mens man træner. Vi kan slet ikke vente med at komme i gang og få indrettet det nyistandsatte lokale, så vi er klar til at åbne på lørdag. Og det starter godt – vi har allerede fået masser af indmeldinger og mødt stor interesse, fortæller Rene, der har været centerleder af Loop i Greve og derfor har masser af erfaring med at få et center til at køre godt.

Begge ejere er fokuseret på, at Loop skal være et hyggeligt sted at være. Det skal være et rummeligt sted for både børn, unge og gamle.

-Vi er meget rummelige. Vi har ingen spejle, for der er ikke lagt op til, at man skal stå og se på sig selv få store muskler. Ikke at man ikke må få det, men det er ikke det, som er målet. Målet hos os er, at man kommer i form, fortæller Bo Larsen

Plads til ønsker og behov

Genoptræningsdelen er også noget, der optager de to ejere. Mange patienter er efter endt fysioterapibehandling blevet sendt til Loop og Bo har da også allerede lavet en aftale med ”Ældre Sagen”.

-Vi kan ikke tilbyde en amerikansk vidunderpille. Man skal selv præstere. Selvom det er cirkeltræning, der er vores standardprogram, kan man sagtens få lavet et træningsprogram, hvis der er specifikke ting, man gerne vil have trænet. Jeg har blandt andet haft masser af kræftpatienter, der er kommet med forskellige ønsker og behov, fortæller Rene Carstensen og tilføjer at der i Loop ikke spilles højt headbanger-musik, men i stedet bliver der spillet afdæmpet populær musik.

For Loop handler det også om at gøre deres koncept så tilgængelig som muligt. Der er et ukompliceret abonnementssystem, som man kan sætte i bero, og der er ingen binding – kun 30 dages opsigelse.

-Der er bemanding på meget af tiden, men ellers kan man selv træne, på det tidspunkt man har lyst mellem kl. 05-22 og alle ugens dage. Men selvfølgelig anbefaler vi alle først at få en prøvetime, fortæller Bo Larsen.

Klods op af Loop ligger der en anden fitnesskæde, men det er ikke noget, der afskrækker Bo og Rene.

-Der er helt sikkert behov for os i Brønshøj. Der bor 150.000 mennesker indenfor en radius af to kilometer. Egentlig er det et plus at have en kollega ved siden af, for så kan vi jo tilbyde alle en varieret træningsform, fortæller duoen, der glæder sig til at slå dørene op på lørdag kl. 10, hvor der bliver serveret morgenmad, hjemmelavede smoothies og for de rigtig friske – kan man også få lov til at prøve maskinerne.

Du kan se læse mere om Loop på facebook og loopfitness.com