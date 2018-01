Mafiametoder skal være fortid

Af Caroline Stage (V) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V), hhv. politisk ordfører og beskæftigelses- og integrationsborgmester Det er en kniv i ryggen på det danske samfund, når bandemedlemmer begår hærværk, vold og afpresning. Vi har senest set det i sagen om Ali Parnian, hvor hans bageri i Tingbjerg i forrige uge blev smadret. I første omgang […]

Af Caroline Stage (V) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V), hhv. politisk ordfører og beskæftigelses- og integrationsborgmester

Det er en kniv i ryggen på det danske samfund, når bandemedlemmer begår hærværk, vold og afpresning. Vi har senest set det i sagen om Ali Parnian, hvor hans bageri i Tingbjerg i forrige uge blev smadret. I første omgang syntes bageren at være et uskyldigt offer for bander, der krævede beskyttelsespenge, men det ser nu ikke ud til at være hele historien.

Uanset Ali Parnians rolle i sagen rokker det ikke ved, at det er fuldstændig uacceptabelt, at vi har et skyggesamfund i Danmark, hvor mørkemænd straffer og hærger efter deres helt egne spilleregler.

Det skal være slut med bander i Tingbjerg og omegn, som opererer i et parallelsamfund. Det kræver en massiv politiindsats og en ekstra kommunal indsats for at få de unge væk fra bandemiljøerne. De unge skal i stedet have fritidsjobs efter skoletid eller aktiveres i en beskæftigelsesindsats, hvis de er uden arbejde.

Det kan godt være, at nogen mener, at vi ikke må tale om problemerne i Tingbjerg. Men det nytter ikke at bruge mundkurv og skyklapper overfor bandekriminaliteten. Den skal stoppes. For vi kan ikke se passivt på, at Tingbjerg og resten af vores by skal ligge under for rabiate grupperinger.