Kevin Flanagan *05.06.1949 - +15.01.20018

Af Erik Fisker

Brønshøj, Cafe Bondestuen og vi har mistet en nær ven og kammerat. Kevin var autodidakt i mange retninger og vellidt og populær i hans store omgangskreds. Født og opvokset i Brønshøj tæt på Cafe Bondestuen var det ikke unaturligt, at restauratør Bent Hansen engagerede den unge Kevin som tjener i Bondestuen.

Kevins vindende væsen og gode humør gjorde ham kendt og mange af Bondestuens gæster nød godt af hans opvartning.

I halvfjerdserne førte Kevins kreativitet ham til Grønland, hvor han et par år blev særdeles værdsat som en dygtig ”altmuligmand”.

Vel tilbage til Brønshøj ventede Gitte på sin første kærlighed og de blev forældre til to raske drenge.

Gennem en halv snes år virkede Kevin som chauffør for invalidekørsel, indtil han forrige år gik på velfortjent pension.

I 1996 overlevede Kevin et cancerangreb; men for ca. et halvt år siden kom et nyt angreb, som blev hans død . Hans pensionisttilværelse blev alt for kort.

Kevin sov ind den 15. januar 2018.

Vi sender vore tanker til Kevin jr., Mark og Gitte

Æret være Kevins minde.

René Rose