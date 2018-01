Modtagere af hjemmepleje kan købe ekstra ydelser

I løbet af 2018 bliver det muligt for borgere, der modtager hjemmepleje, at tilkøbe ekstra ydelser, fx personlig pleje og hjælp i hjemmet. Ydelserne spænder vidt, fx hjælp til selv at tilberede mad, hjælp til rengøring eller oppyntning af hjemmet eller følgeskab på en tur i banken. De ekstra tilkøbte ydelser vil blive leveret af […]

Af Erik Fisker