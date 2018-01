Mor er den bedste i verden

Den lokalboende fotograf Sisse Jarner har med sine skønne billeder illustreret bogen Mor – en antologi om moderskab, der fornylig er udgivet på forlaget Narration Publication

Af Dorthe Brandborg

-Jeg har gennem mange år arbejdet sammen med Advokat og mediator Pia Deleuran med illustration af hendes mange bøger. Vi har sammen lavet 4 bøger om mediation i IT branchen, i byggebranchen, familie sager og om partsadvokaten og det er blevet til 40 fotocollager, der nu også hænger som permanent udsmykning i Frederiksberg nye retsbygning, fortæller Sisse Jarner

Efter Sisse Jarner holdt op med at virke som pressefotograf på TV-avisen og senere som freelance bl.a. for Udenrigsministeriet, har hun arbejdet med billedcollager på computer.

-Billedet på forsiden er af min farmor, da hun var gravid med min far i 1911. Mine bedsteforældre var meget frisindede, fortæller Sisse, der arbejder med at lægge mange billeder sammen i lag, fjerne det hun ikke vil have med og lave nye farver.

Da Pia Deluran skulle lave Mor-bogen var det en naturlig ting, at det blev Sisse Jarner, der skulle illustrere den.

-Alle 18 bidragydere har sendt mig portræt eller familiebilleder og så har jeg læst deres historie og lavet en fotocollage med deres billeder og mine egne billeder, der passede til deres historie, fortæller Sisse Jarner, der også har forlaget Den Blå Ugle sammen med sin mand, journalist og forfatter Niels Bjørn Hansen.

Der er i alt 18 kvinder der har bidraget til antologien om moderskab – deriblandt forfatteren Gretelise Holm, der også er bosat i Brønshøj.