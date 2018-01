Ny Brønshøj-Husum Bydelsguide i postkassen

Hans S. Christensen, næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Foto: ef

Igen i år udgiver Lokaludvalget en bydelsguide med fokus på lokale forhold – samt at der er valg til et nyt Lokaludvalg

Af Erik Fisker

Årets bydelsguide handler om lokalt liv og om, hvordan man kan engagere sig i bydelens udvikling. Den 1. marts er der valg til et nyt lokaludvalg, men der er også andre måder at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo og leve.

I guiden finder man historier om bydelens kvarterer og aktive borgere og foreninger samt et kort med vandreruter og attraktioner og andre nyttige informationer. Bydelsguiden er uddelt til samtlige husstande i bydelen og vil også være at finde på bl.a. bibliotekerne.

Gode resultater

En del af Bydelsguiden indeholder også fakta og status på den Bydelsplan, som Lokaludvalget færdiggjorde i 2017. En af de bærende kræfter bag udgivelsen af Bydelsguiden og i arbejdet med Bydelsplanen er Lokaludvalgets næstformand, Hans S. Christensen. Brønshøj-Husum Avis har bedt Hans S. Christensen se tilbage på 2017, set med lokale briller.

– Jeg synes, at Lokaludvalget kan se tilbage på et godt år med et godt samarbejde og enighed om de centrale opgaver, vi har arbejdet med. Vi har opnået gode konkrete resultater og været aktivt medvirkende til lokale forbedringer og sat et lokalt præg på udviklingen i bydelen, siger Hans S. Christensen.

Han peger blandt andet på, at der på Rådhuset er afsat 6 mio. kr. til renovering af Bellahøj Friluftsscene, næsten 1 mio. kr. til klargøring af Brønshøj Vandtårn til kulturelle formål, 50 mio. kr. til udvikling af et nyt boligkvarter i Bystævneparken og 6,5 mio. kr. til et nyt klubhus til Husum Boldklub. Samtidig er Lokaludvalget kommet videre med kravet om en ordentlig lægedækning i bydelen, især i Tingbjerg, samt ønsket om etablering af bofællesskaber for seniorer

– Vi har brugt en stor del af vores tid på at udarbejde en 4-årig Bydelsplan for Brønshøj-Husum. Den er nu endeligt vedtaget af politikerne på Københavns Rådhus, og vores udgangspunkt er en vision om, at vi skal have en levende, sammenhængende, grøn, sund og tryg bydel, siger Hans S. Christensen.

Nyt Lokaludvalg skal vælges

I 2008 blev det første Lokaludvalg nedsat i Brønshøj-Husum, som et kommunalt udvalg, der blandt andet skal være bindeled mellem politikerne på Rådhuset og borgerne i bydelen. Lokaludvalget skal høres, inden der af politikerne på Rådhuset træffes afgørelse i lokale sager. Endvidere har Lokaludvalget en årlig bydelspulje på ca. 1,6 mio. kr. til lokale aktiviteter.

Lokaludvalget vælges for fire år, og den 1. marts holdes valgmøde i bydelen. Umiddelbart efter skal Borgerrepræsentationen godkende de indstillede kandidater samt de kandidater, der er indstillet af de politiske partier.

– Borgerne i bydelen kender ofte bydelen bedre end mange politikere og embedsmænd, og derfor skal vores stemme høres, og det er også min opfattelse, at der lyttes og handles på Rådhuset, når Lokaludvalget udtaler sig, siger Hans S. Christensen.

– Hvis bydelen og de lokal borgere skal høres, må vi have et Lokaludvalg, der er stærkt og alsidigt sammensat. Jeg skal derfor opfordre så mange som muligt til at stille op til valget. Alle der har lyst og interesse kan også melde sig til en af vores fagudvalg og også her være med til at præge udviklingen i vores dejlige bydel, slutter Hans S. Christensen.

Valget til Lokaludvalget

Oplysninger om valget på Lokaludvalgets hjemmeside eller hos sekretariatet på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 38811049.

Der afholdes informationsmøde torsdag den 1. februar, kl. 19 i Kulturhuset Pilegården