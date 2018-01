Ny træner i Fix

En situation fra serie 1-lokalopgøret mellem Fix (i røde trøjer) og Husum Boldklub i efteråret. Nu har Fix fået ny træner. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben i Pilesvinget går en spændende tid i møde med tre seniorhold

Af Jan Løfberg

Boldklubben Fix har tilknyttet Robert Nielsen som ny træner for 1. holdet i fodboldens serie 1. Den 47-årige Robert Nielsen erstatter Christian Meyhoff og har tidligere trænet klubber som Østerbro, Heimdal og CSC. På lørdag genoptager 1. holdstruppen træningen efter jule- og nytårsferien.

Til forårssæsonen bliver det nemmere at supplere.

Fix’ 2. senior rykkede op i serie 2 – altså rækken umiddelbart under 1. holdets turnering. Succestrænerduoen Nicolai Toft og Jonas Henriksen fortsætter arbejdet.

– Og så tilmelder vi et 3. hold til serie 5. Holdet kommer til at bestå af tidligere 1. holdsspillere samt en række spillere, der ikke kunne får spilletid sidste år. Som altid er nye interesserede spillere velkomne, når vi genoptager træningen den 20. januar, siger Sune Blom, formand for Fix.

Fix’ damer, der spiller i københavnsserien, åbnede allerede træningen i lørdags.