Nyt fra Lokalhistorisk Selskab

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 111, der er på 16 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie.

I det nye hæfte bringes en artikel fra 1954, skrevet af Valdemar Møller, der i efteråret 1897 blev ansat som lærer ved Brønshøj Skole, der dengang var Rytterskolen på Brønshøj Torv. Artiklen giver et godt indblik i både skolens virke og den daværende landsby, der stadig i vid udstrækning var præget af landlig idyl.

Valdemar Møller beskriver, hvordan han med glæde og lyst var lærer på skolen, og han havde kun lovord til eleverne, som han kalder friske og uhæmmede på en god måde. ”Børnenes læreevner fejlede intet: Nogle var rene Regnemestre. Dertil godt Humør med lidt Løssluppenhed, det gav os paa begge Sider mange glade Timer”, skrev Valdemar Møller, der slutter sin fortælling således:

”Det gamle Ord: Lysten driver Værket passede godt på Brønshøj gamle Skole, hvor baade Børn og Lærer var tilfredse. Ved overgangen til den københavnske Skoleform svandt Idyllen”.

Billedaften om Tingbjerg og Husum

Hæftet indeholder også fortællingen om skulpturen ”Den granskende Pige” samt et besøg i den gamle præstegård i Brønshøj og lidt om de mange kolonihaver, der engang lå, hvor bebyggelsen i Tingbjerg ligger i dag.

Selskabets næste offentlige møde afholdes tirsdag den 9. januar, kl. 19 i caféen i Kulturhuset Pilegården, hvor der er billedaften om Tingbjerg og om Husum som industriby. Der bliver vist billeder fra en tid, hvor Tingbjerg var kolonihaver og bar mark samt fra de mange større virksomheder som lå i Husum, bl.a. Dahl-Jensens Porcelænsfabrik, Husumtryk, Husum Bryggeri og Gulvkludefabrikken.

”Den granskende Pige” vi hilser herhid,

Velkommen til Husum du kære,

Du kommer med Tiden og Stemningen blid,

Og modtages her med al Ære,

Vi takker for Gaven vor Magistrat

…et Vidnesbyrd om at vi rigtig ta´r fat.

P.V. Mortensen

da skulpturen blev sat op.

i november 1934