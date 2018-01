Nytårskur for hjemløse på Københavns Rådhus

En af gæsterne havde taget sin høne med ind og hilse på Frank Jensen. Foto: Presse.

Overborgmester Frank Jensen bød mandag den 15. januar Københavns mest udsatte borgere indenfor på rådhuset til nytårskur for hjemløse

Af Dorthe Brandborg

Rådhuspandekager med kaffe, taler og sang. Rådhusets smukke Magistratssal dannede ramme om nytårskuren for hjemløse, som blev afholdt for syvende gang.

-Nytårskuren er blevet en god tradition, hvor Københavns hjemløse inviteres ind på Rådhuset. København er blandt verdens allerbedste byer at bo i, men vi må ikke overse de mennesker, som stadig har det svært. Med nytårskuren får jeg og nogle af de øvrige borgerrepræsentanter mulighed for at hilse på de hjemløse og drøfte deres problemer – det er jeg glad for, sagde overborgmester Frank Jensen.

De hjemløses landsorganisation SAND bakker op om nytårskuren, og glæder sig over, at de hjemløse igen i år inviteres på rådhuspandekager på Rådhuset.

-Jeg synes, at det er meget positivt, at vi holder fast i traditionen med nytårskuren på Rådhuset, som de hjemløse er meget glade for. Her får vi hilst på nye og gamle venner samtidig med, at vi bringer de hjemløse og politikerne tættere på hinanden. Nytårskuren er en god lejlighed til at drøfte de hjemløses hverdag og udfordringer med overborgmesteren, sagde formanden for SAND Hovedstaden Ole B. Larsen