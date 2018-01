Borgerrepræsentationen har på et møde i november 2017 givet et principielt ja til motorløb tre år mere.

Af Niels Møller, Ved Bellahøj Syd 28A

Borgerrepræsentationen har på et møde i november 2017 givet et principielt ja til motorløb tre år mere. Sådan skriver Brønshøj-Husum Avis, men avisen glemmer at oplyse, at det er den afgående borgerrepræsentation, der har truffet denne beslutning, som binder den tiltrædende til afholdelse af motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix i yderligere tre år, medmindre den nyvalgte borgerrepræsentation tager sagen op til fornyet drøftelse og beslutning. Og det vil jeg opfordre den til.

Det er ikke særlig demokratisk, at de der forlader borgerrepræsentationen sætter dagsordenen for de nyvalgte. Så kære nyvalgte medlemmer. Tag sagen op igen og træf en ny beslutning, som I kan stå inde for og også udføre.

Red. bemærkning:

Brønshøj-Husum Avis har ikke glemt at angive en oplysning, der må synes evident for læserne.

