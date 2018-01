Om parallelsamfund

Af Finn Gunst Herligt at læse i vores lokale avis, at københavnske politikere sadler op imod Lars Løkke Rasmussens nytårsfantasier omkring nedrivninger af såkaldte parallelsamfund/ghettoer. I hele denne sammenhæng glemmer statsministeren velhavernes parallelsamfund, der skaber utryghed i form af skatteunddragelser, skattely – med disses følgevirkninger for velfærden. Der tales i disse tider om, at visse […]

