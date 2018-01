Pelle Jarmer er død

Pelle Jarmer. Foto: Privat.

I sidste uge døde fhv. socialborgmester i København, socialdemokraten Pelle Jarmer, 81 år. Pelle Jarmer havde utallige tillidshverv efter han i 1961 blev uddannet teknisk assistent. Efter ansættelse i Grønlands Tekniske Organisation blev han forretningsfører for Teknisk Landsforbund 1969-76 og fra 1976-89 borgmester for Magistratens 3. afd. (socialforvaltningen). Sammenlagt sad Pelle Jarmer i Borgerrepræsentationen fra […]

Af Erik Fisker

I sidste uge døde fhv. socialborgmester i København, socialdemokraten Pelle Jarmer, 81 år. Pelle Jarmer havde utallige tillidshverv efter han i 1961 blev uddannet teknisk assistent. Efter ansættelse i Grønlands Tekniske Organisation blev han forretningsfører for Teknisk Landsforbund 1969-76 og fra 1976-89 borgmester for Magistratens 3. afd. (socialforvaltningen). Sammenlagt sad Pelle Jarmer i Borgerrepræsentationen fra 1962 til 1989. Pelle Jarmer blev herefter direktør for Gigtforeningen 1989-91, konsulent for KAB Bygge- og Boligadministration 1992-2003 og vurderingsrådsformand i Utterslev 1996-2002.

Pelle Jarmers politiske karriere startede for alvor, da han i 1961 blev formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DsU) i København, og allerede i 1962 blev han valgt som medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Som socialborgmester i København var Pelle Jarmer en markant politiker, der havde sine meningers mod og ikke var venner med alle. Både sagen om rydningen af den københavnske byggelegeplads Byggeren i 1980 samt forholdene på de københavnske daginstitutioner bragte Pelle Jarmer i fokus.

Pelle Jarmer boede i mange år på Bellahøj.