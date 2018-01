Ren luft eller ’varm luft’ ?

Af Finn Gunst I sit indlæg i Politiken 13.1.2018 – ”Mit mål er ren luft i København, men regeringen står i vejen for det” – siger Københavns overborgmester, Frank Jensen, at han kæmper for ren luft i hovedstaden. Han vil blandt andet udfase dieselbiler totalt og udskifte alle byens busser til el. Hvordan passer det […]

I sit indlæg i Politiken 13.1.2018 – ”Mit mål er ren luft i København, men regeringen står i vejen for det” – siger Københavns overborgmester, Frank Jensen, at han kæmper for ren luft i hovedstaden. Han vil blandt andet udfase dieselbiler totalt og udskifte alle byens busser til el.

Hvordan passer det sammen med, at han og rådhusets øvrige socialdemokrater har sagt god for, at motorløbet, Copenghagen Historic Grand Prix kan fortsætte med at larme og forurene på Bellahøj de næste 3 år? Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen advarer i en pressemeddelelse 6.8.2017 stærkt mod løbet og har foretaget målinger, der viser en overraskende høj forurening.

Socialdemokraterne på Rådhuset burde huske på partifællen, fhv. statsminister, Jens Otto Krag, der en gang sagde: ’Man har et standpunkt til man tager et nyt’.