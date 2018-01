Irfan Callaki tør ikke længere lave mad i sit køkken efter han fandt ud af, at komfuret ikke sad fast og at der var brændmærker på skabene ved siden af ovnen. Foto: Kaj Bonne.

De nyrenoverede køkkener i fsb´s lejligheder i Tingbjerg er de rene brandfælder. Gamle stofledninger, el-net og billige ovne gør livet usikkert for familierne

Af Dorthe Brandborg

Ovnen synger og den giver sig, når den står tændt. Efter ganske kort tid bliver der så varmt, at det føles som man står foran en åben pejs. Greb­ene på skabene ved siden af på lågerne, kan man ikke røre ved og det samme gælder knapperne til kogepladerne.

-Jeg tør ikke bruge ovnen, fortæller Irfan Callaki, og tager ovnen ud, så man kan se brandmærkerne langs skabssiderne. Men ovnen er ikke det eneste, som han kvier sig ved at bruge. Komfuret, der ligger på køkkenbordet, ligger løst og har ikke fået fuge.

-Man kan da ikke koge noget på komfuret, for hvis det koger over så løber vandet lige ned i el- installationen, tilføjer Irfan.

Indtil videre er der 11 beboere, der har haft ovnen ude for at tjekke – alle har brandmærker. Og for nyligt kunne det have været gået rigtig galt – en familie oplevede nemlig, at ovnen eksploderede. Glasset sprang og belægningen boblede op i bunden. Familien blev af fsb´s afdelingsbestyrelse tilbudt en ny ovn af samme mærke, men det turde de ikke binde an på. Nu har familien købt ny ovn og komfur på egen regning og vel og mærke af ordentlig kvalitet.

-Jeg har talt med leverandøren af ovnene og de siger, at den ovn, vi har fået installeret ikke er familievenlig. Den kan bruges i et sommerhus. Den har kun to lag glas og de fleste ovne har 4 lag glas. Desuden er der hverken lås på ovnen eller på kogepladerne, så små fingre kan hurtigt få tændt pladerne, fortæller Linda Johannsen, der måtte få stegt sin flæskesteg til jul ude i byen, da hun ikke turde bruge sin egen ovn.

Svaret ubrugeligt

Også talsmanden Anja Brinch er chokeret over, hvordan man tager så let på sagen.

-Vi bor i familieboliger, hvor der hverken er børnesikring på ovn eller komfur. Fsb siger bare, at vi skal holde vores børn væk fra køkkenet, siger hun og undrer sig over, hvad der skal til før man griber ind.

Afdelingsbestyrelsen er bekendt med problemet, men de har endnu ikke set brandmærker.

-Vi tager denne sag alvorligt, og det er derfor vigtigt for os at pointere, at de udførte installationer er udført af en autoriseret el-installatør. Ligeledes er de monterede ovne CE mærket og lever op til gældende standarder, og de er indbygget efter gældende anvisninger. Vi er i dialog med beboerne, og har i dag gennemgået 8 boliger, hvor ovne og el-installation er kontrolleret. Der er ikke fundet fejl ved denne gennemgang, men som sagt er vi i dialog med beboerne, og vil foretage yderligere kontrol i næste uge, siger man fra fsb.

Det er helt til grin mener Anja Brinch. Hun har kontaktet fsb utallige gange og byggeledelsen har været inviteret op for at se mærkerne og hvordan beboerne laver mad – men de har aldrig været forbi.

-Det er muligt at ovnene er CE mærket – og det er muligt, at det er en autoriseret installatør, der har installeret ovnene, men netop samme installatør advarede mod ovnene, såvel som el-net m.m.

Vi har alle sammen prøvet at købe et produkt, der ikke var godt nok eller som der var fejl på. Jamen, så køber man et andet, siger Anja Brinch.

Gammelt el-net

Ud over ovnene er el-nettet heller ikke ”up to date”. I 2015 inden renoveringen gik i gang lavede Rambøll en rapport, hvor de anbefalede, at man udskiftede de porøse stofledninger. Det er ikke sket.

-El-tavlen, der sidder i hver lejlighed kører på 10 A; det samme gør alle nye kontakter. De gamle kontakter kører derimod på 6A. En elektriker har fortalt os, at så længe kontakter og el-tavler ikke kører på samme antal ampere, så vil der være en potentiel brandfare, fortæller Anja Brinch og tilføjer, at man nu fra beboernes side er gået videre med sagen til Sikkerhedsstyrelsen.