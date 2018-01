Foto: Pressefoto

Danmarkshistorie vendt på hovedet Teater for børn og unge med smæk for skillingen

Af Dorthe Brandborg

Søndag d. 14. januar kl. 16-16.50 får Brønshøj Bibliotek besøg af Himmerlands Teater, som opfører forestillingen Sigurt Skallesmækker. Vi bliver her vidne til Danmarks største kongedrama, Svend, Knud og Valdemars kamp om kongeriget, fortalt af en, der var der selv. Men kan man nu stole på en, der ikke kan finde rundt i kongerækken… tjaaah.

En gal historietime, hvor fortælling og musik går op i en højere enhed og skaber en fantastisk stemning. Historieberetningen er så umådelig sjov og levende, at man tror, det er løgn, så snyd ikke dig selv for denne oplevelse sammen med dine børn eller børnebørn. For børn fra ca. 8 år og deres voksne Billet: 30 kr./20 kr. (2700 Familieklub) via Brønshøj Biblioteks hjemmeside