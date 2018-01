Solidt spil af Stadion

Mathias Petersen stod en stor kamp i Stadions mål i kampen mod TIK Taastrup. Foto: Christian Ove Carlsson.

Sikker sejr over TIK Taastrup på udebane cementerer 2. pladsen i 2. division

Af Jan Løfberg

Gennem de seneste år har IF Stadions og TIK Taastrup håndboldherrer haft mange, hårde kampe. Men i torsdags udstillede IF Stadion klasseforskellen på mandskaberne netop nu.

– Med et kvarter tilbage af kampen førte vi 23-14, men herefter blev vi ramt af fire-fem udvisninger og lavede fem-seks tekniske fej. Vi skulle have været mere cool i denne fase, men bortset fra det, så var det jo godt at vinde 24-20 i Taastrup. Vi har haft et udebanekompleks i denne sæson, men det har vi forhåbentlig fået bugt med, siger cheftræner Thomas Schou.

Træneren fremhæver målmanden Mathias Petersen, der kom ind efter 10 minutter, og havde mange store redninger. Også venstre fløj Sebastian Bruun leverede en stor indsats.

Michael Jensen fik tre udvisninger, ja faktisk fire, for da han fik sin tredje udvisning, fik han yderligere to minutter for brok. Det betød, at Stadion i slutfasen spillede i undertal i fire minutter, men heldigvis var forspringet så stort, at der var noget at give af.

Næste 2. divisionskamp er på lørdag kl. 14.30 mod Team Sydhavsøernes 2. hold. En kamp som bør vindes. Inden den kamp spiller IF Stadion pokalkamp torsdag aften på udebane mod Virum: – Vi stiller op i stærkeste opstilling i Virum og tager ikke let på opgaven. Vi har momentum, og det skal vi udnytte, siger Thomas Schou.