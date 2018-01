”Speakers Corner”

Få et større kendskab til Ibsen på Brønshøj Bibliotek den 6. februar. Foto: Brønshøj Bibliotek

Instruktør Jakob Oschlag fortæller om at oversætte, bearbejde og iscenesætte et teaterstykke

Af Dorthe Brandborg

Jakob Oschlag fejrede 2017 sit 50 års jubilæum som en instruktør med en forestilling på Skørping Marionetteater, hvor han har oversat bearbejdet og iscenesat tekster af Selma Lagerlöf. Tirsdag den 6. februar fra 17-17.45 kan man møde ham på Brønshøj Bibliotek

Eftermiddagens emne er en anden nordisk klassiker: Henrik Ibsen og skuespillet ”Vildanden”.

Henrik Ibsen har en særlig evne til at formulere replikker med en særlig klang og vægt. Når de siges fra scenen, nikker publikum genkendende og bekræftende. En sandhed er blevet sagt.

En sådan replik findes i ”Vildanden”, når doktor Relling i en diskussion med Gregers Werle siger: ”Tager De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, tager De lykken fra ham”. Gregers Werle har også sin sandhed, han taler om ”den ideale fordring” kravet om sandheden for enhver pris. ”Vildanden er ofte blevet fortolket ud fra denne dialog, men en dramatiker kan ikke gøres ansvarlig for alt, hvad personerne siger, og der kan siges mange sandheder uden at sandheden bliver sagt.

Stykket slutter med, at den unge pige Hedvig tager livet af sig. En sandhed, der ikke kan redde et menneskeliv fortjener ikke at kaldes en sandhed.

Jakob Oschlag har i sin bearbejdning netop taget udgangspunkt i Hedvigs selvmord, og hun er derfor blevet hovedpersonen i bearbejdelsen.

Dette vil han fortælle om i eftermiddagens foredrag, og han vil samtidig komme ind på de udfordringer, der ligger i at oversætte en klassiker i et sprog, så det kunne tales på Ibsens tid og forstås i vores.

Der er gratis adgang – kom bare

Kaffe/te på kanden