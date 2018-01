Stadion faldt mod Næstved

Stadion havde endnu en gang problemer på udebane. her fra en tidligere kamp mod HIK i Gentofte, hvor Danny Reinholdt lå på ryggen. Foto: Christian Ove Carlsson

Det var jævnbyrdigt frem til 19-19, men imod slutningen af kampen løb Næstved/Herlufsholm fra Stadions herrer

Af Jan Løfberg

Stadions håndboldherrer har været inde i en opadgående kurve, men i weekenden gik det galt i det sydsjællandske. Stadion blev besejret med 27-24 af Næstved/Herlufsholm. Et ærgerligt nederlag, fordi det bryder en god stime, men skal man være kynisk, så får nederlaget formentlig ikke den store betydning.

Det stod 12-12 ved pausen, Næstved kom foran 19-16, men Stadion fik udlignet til 19-19, hvorefter et par hurtige kontrascoringer til hjemmeholdet beseglede udeholdets skæbne i Herlufsholm Hallen.

Kampen understregede endnu en gang, at der er meget stor forskel på Stadion hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen og på udebane. I kampen med modsat fortegn i oktober i Husum vandt Stadion med 14 overskydende mål.

På søndag den 4. februar kl. 13.00 skal man Stadions fans være opmærksomme på, at kampen mod TMS Ringsted 2 spilles i Bellahøj Hallen.

Cheftræner Thomas Schou forklarer: – Det skyldes sportslige hensyn. Som hjemmebanehold har vi ret til at bestemme, hvornår kampene skal spilles. Der meget stor forskel på, om du møder et 2. hold, der kan have en del 1. holdsspillere med, eller om du møder et 2. hold, hvor deres 1. hold spiller samme dag.

Vi har valgt at spille søndag, da TMS Ringsteds 1. hold også skal spille. Desværre var EnergiCenter Voldparken Hallen optaget til anden side – derfor rykker vi til Bellahøj Hallen.

Stadion indtager stadig solidt andenpladsen i 2. division med 21 point. Nærmeste oprykningsberettigede forfølger er Roskilde, der har fire point færre. Næstved har seks point færre end Stadion, men har spillet 15 kampe, mens Roskilde og Stadion har spillet 16.