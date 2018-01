Stadions slappe storsejre

Stadions målmand Henrik Schlichter redder et forsøg fra Team Sydhavsøerne. Stadion vandt kampen i EnergiCenter Voldparken Hallen med ti mål i lørdags. Foto: Christian Ove Carlsson.

En sejr på 10 mål i divisionen og en på 13 mål i pokalturneringen

Af Jan Løfberg

IF Stadions cheftræner Thomas Schou var ikke helt tilfreds med det han så sit hold levere. Hverken om torsdagen i pokalturneringen mod Virum (sejr på 31-18) eller i lørdagens 2. divisionskamp mod Team Sydhavsøerne (sejr på 33-23).

– To var to alen ud af samme stykke. Virum ligger sidst i 3. division, og Team Sydhavsøernes 2. hold ligger sidst i 2. division. Begge kampe lukker vi, da der er spillet 15 minutter. Med kæmpe føringer i bagagen bliver det noget makværk. Koncentrationen går fløjten i begge kampe, når vi går ind til 2. halvleg. Vi mangler 10-20 procent, og det giver en masse individuelle fejl, siger Thomas Schou.

På den anden side erkender cheftræneren, at hans hold trods alt fortsætter den gode periode efter nytår: – Vi har fået tre sejre i divisionen og en i pokalturneringen. Vi havde et spillermøde før den første kamp i år, og her fik vi sat nogle ting på plads. Der er et bedre humør på holdet, og der knap så meget indbyrdes brok. Det er rigtigt fint. Nogle af spillerne er også begyndt at tage ansvar. Det er også fint. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvad der sker, hvis alle mand byder ind samtidigt. Det må blive meget stort, siger træneren.

Stadion holder i øjeblikket sin andenplads i 2. division. Køge er ligesom stukket af og kan næppe fravristes førstepladsen. Alt tyder på, at Stadion kan fastholde andenpladsen, og den vil ligesom sidste år kvalificere Stadion til oprykningskampene om endnu en plads i 1. division.

Næste kamp for Stadion er på søndag, hvor man skal til Sydsjælland for at møde Næstved/Herlufsholm.