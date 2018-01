Start 2018 med et godt grin

Foto: Pressefoto.

Der er stand-up i gavmild dosis d. 8. januar kl. 20 i Kulturhuset Pilegården

Af Dorthe Brandborg

Når comedyklubben.dk kigger forbi bliver det et brag af et nytårshhow med blandt andet navne som Mørk, Dorset, Wichman og Molzen på plakaten.

Et nyt år har meldt sig på banen og mange har traditionen tro skudt året i gang med et nytårsforsæt, der handler om mere motion og bedre sundhed.

Derfor er det værd lige at huske sig selv på, at det faktisk også er ret sundt at grine. Netop det bliver der rig anledning til, når et godt lille stjernehold af danske komikere kigger forbi Pilegården på Brønshøjvej.

Brian Mørk

Identisk med sit efternavn, har Brian Mørk en sort satirisk tilgang til livet. Han er oftest selv genstand for sin barske, men befriende humor – og hans vanvid og syn på sagerne har ført ham vidt omkring.

Sebastian Dorset

Gennem mange år har Sebastian Dorset været den sjove mand bag de sjove. Både som tekstforfatter for Mette Lisby, Jarl Friis Mikkelsen og Jan Gintberg på deres shows, men også som vært og konferencier ved forskellige stand-up-arrangementer. Men de senere år er retfærdigheden sket fyldest, og vi har fået Dorset frem i rampelyset, hvor han hører hjemme med sin tørre, underfundige og begavede komik

Morten Wichmann

Morten har allerede skabt et navn for sig selv med sit enorme komiske talent. Hans stil er hurtig, kompromisløs og skarp med en befriende portion fjol oveni. Morten Wichmann har arbejdet som jokewriter på adskillige tv-programmer. Blandt andet Dybvaaaad og Tæt på Sandheden med Jonatan Spang.

Steen Molzen

Steen leverer Stand-up, der får os til at grine af verden, dens indbyggere og alt det, vi går og laver. Det er skarpt, det er præcist, det er sjovt – og det er effektivt.

Jakob Svendsen

Jakob tager udgangspunkt i din, min og vores hverdag. Familie, ægteskab, børn arbejde, usympatiske sider og uheldige situationer. Jakob taler om det, der betyder noget og det, du ved mest om. Det hele er bygget op om 70% sandhed, 40% løgn og 13% forkert statistik.

Aftenens vært er traditionen tro Valdemar Pustelnik. Billetter kan købes i døren