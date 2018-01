Stor tak til Brønshøj Kirke

Af Jarl Feyling Brønshøj Kirke er for nyligt blevet kritiseret af den kristne højrefløj i Danmark, for at i et nyt jobopslag at søge en præst ”der vil benytte vielsesritualet for to af samme køn” . En enkel præst fra det konservative kristne miljø; Børge Haahr Andersen, har sågar kaldt Brønshøj Kirkes jobopslaget for ”grotesk”. […]

Jeg mener, at Brønshøj Kirkes menighedsråd har truffet den helt rigtige beslutning i deres jobopslag, og at menighedsrådet i øvrigt skal tage kritikken fra de formørkede præster som et hædersbevis. I det hele taget bør kritik fra denne marginale højrefløj opfattes som et glimrende pejlemærke for, at det man foretager sig er korrekt.

Det burde være en selvfølge, at voksne mennesker har ret til, at blive gift med hinanden uanset hvilken seksuel orientering de har. Den diskrimination mod homoseksuelle vores samfund tidligere har praktiseret er heldigvis på tilbagetog, og det er yderst positivt, at Brønshøj Kirke i denne sag tager klart afstand fra de diskriminerende præster.

Brønshøj Kirke har hermed markeret sig som en foregangskirke for ligestilling og ligeværd, og er forhåbentlig derfor også med til, at sikre at også fremtiden folkekirke bygger på ligeværd og respekt for seksuelle minoriteter.