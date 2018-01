Tilladelse til fældning af træer

Københavns Kommune har givet ejeren af Restaurant Bellahøj tilladelse til at fælde fem træer mellem restauranten og Bellahøjvej samt tilladelse til at opsætte et reklameskilt. Tilladelsen er nødvendig. Fordi der skal dispenseres fra naturbeskyttelsesloven på grund af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjene, der ligger i Bellahøjparken, bag restaurantbygningerne. Det er en forudsætning for tilladelse, at træerne stubbes, […]

Af Erik Fisker