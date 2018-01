Tillykke med din borgmesterpost!

Åbent brev til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) Af Barbara Cros I forsideartiklen i Brønshøj-Husum Avisen tirsdag den 9. januar udtaler du som reaktion på statsministerens nytårstale, at man ikke bare kan flytte mennesker, der er ramt af arbejdsløshed og sociale problemer til andre bydele. Man skal hjælpe dem, hvor de bor og […]

Af Barbara Cros

Åbent brev til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Af Barbara Cros

I forsideartiklen i Brønshøj-Husum Avisen tirsdag den 9. januar udtaler du som reaktion på statsministerens nytårstale, at man ikke bare kan flytte mennesker, der er ramt af arbejdsløshed og sociale problemer til andre bydele. Man skal hjælpe dem, hvor de bor og styrke folkeskolerne og institutionerne i bydelen.

Nu er ghettoer og udsatte bydele ikke noget, der opstår af sig selv. Det er menneskeskabt og langt hen ad vejen et resultat af den lovgivning og anvisningspraksis, man har inden for området. Love og regler er menneskeskabte og kan ændres.

En enig Borgerrepræsentation har besluttet, at kommunen kan råde over hver tredje ledige lejlighed i almennyttigt boligområde til boligsocial anvisning. Det er en væsentlig årsag til at der opstår boligområder der opfylder ghettokriterierne.

Det har stor betydning for Brønshøj-Husum, som har en masse almennyttige boliger og er den bydel, hvor to ud af Københavns tre ghettoer ligger. Nemlig Tingbjerg og Gadelandet.

Så måske er det på tide at undlade at bruge ghettoer og udsatte boligområder til boligsocial anvisning og lave en anden fordeling af udsatte borgere. Ressourcestærke borgere, børn og unge er med til at løfte børn og unge med færre ressourcer.

Før kommunalvalget i 2013 arrangerede beboerne på Bellahøj et vælgermøde, hvor din forgænger Morten Kabell (EL) deltog. Han afgav et valgløfte om, at han ville ændre den boligsociale anvisning, så der ikke kom så mange socialt belastede mennesker ind i de almennyttige boligområder. Desværre holdt han ikke sit løfte. Noget af det første han gjorde som nytiltrådt borgmester, var at forhandle en anvisningsaftale, som næsten var magen til den gamle. En aftale hvor kommunen kan bruge hver tredje lejlighed til boligsocial anvisning.

Når man når op på 40% ledige, stopper anvisningen. Når man når under 40 % ledige, begynder man igen at anvise. Som en evighedsmaskine der fastholder de sociale belastninger.

En af konsekvenserne af den boligsociale anvisningspraksis er, at vi har fået udsatte boligområder, ghettoer, visitationszoner og skyderi i flere bydele. Skyderier og andre bandeaktiviteter lader sig ikke begrænse til udsatte boligområder, men breder sig.

Under bandekonflikten har lokalpoliti og gadeplansmedarbejdere gjort en stor indsats for at skærme unge og mindre børn. Men når politikerne fortsætter med at skabe boligområder, hvor mange udsatte familier bor tæt sammen og områder hvor det er let at rekruttere nye bandemedlemmer, så er vi mange, der føler os slået tilbage til start.

I Tingbjerg stoppede man anvisningen i en periode på grund af problemer. Da det begyndte at gå bedre, begyndte man at anvise igen. Hvorfor dog det?

Den gældende anvisningsaftale, der blev vedtaget af alle partier i Borgerrepræsentationen i 2014, er med til at fastholde den delte by med udsatte boligområder og ulighed i samfundet.

Politikerne i Borgerrepræsentationen mener tilsyneladende, at beboerne i almennyttige boligområder skal kunne tåle social nedslidning og samtidig løfte tunge sociale problemer. En tankegang, der har domineret den boligsociale indsats gennem mange år. En praksis som rammer udsatte børnefamilier og er med til at fastholde negativ social arv.

Som Teknik- og Miljøborgmester vil du kunne arbejde for at ændre den boligsociale anvisning, så man ikke fortsætter med at etablere flere menneskeskabte ghettoer og fastholder store sociale skel mellem bydelene.

Hvad vil du gøre, når I skal forhandle en ny anvisningsaftale i 2018 – Vil du arbejde for en bedre fordeling af udsatte borgere i København?