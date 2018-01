Tingbjerg Skole rykker

Man skal turde stå fast i de vinde der blæser politisk og man skal være både dygtig lærer og pædagog for at være på Tingbjerg Skole, fastslår Marco Damgaard. Foto: Kaj Bonne

I sidste uge kom der for alvor positiv fokus på Tingbjerg Skole. Det plejer at være negative historier fra området, men denne gang var det den positive historie som især fik mundvigene opad på både elever og lærere

Af Erik Fisker

Børnene i udsatte boligområder har længe haltet efter resten af landet, når det gælder karakterer og uddannelsesniveau. Men pilen peger fremad, viser en rapport fra Danmarks Almene Boliger, BL. De positive vinde gælder også Tingbjerg Skole hvor andelen af børn, der får minimum karakteren 4 i dansk og matematik, er steget markant.

På Tingbjerg Skole er andelen gået fra 22 procent i 2008 til 38 procent i 2015.

Og udviklingen er noget, der glæder skoleleder Marco Damgaard, der har været skoleleder på Tingbjerg Skole et år.

Undersøgelsen viser, at man har sammenlignet andelen af elever der fik karakteren 4 eller derover fra 2008-2015 og andelen af afgangseksamensresultatet for 9. klasse var i 2015 langt større end i 2008 – Derudover er andelen af unge og voksne der gennemfører en uddannelse i Tingbjerg også stigende.

Politisk uvidenhed

Da Cecilia Lonning Skovgaard (V) kort før kommunalvalget meldte ud, at hun ville undrede sig over, at Tingbjerg Skole ikke havde søgt en pulje, som statsminister Lars Løkke Rasmussen havde oprettet til skoler, som havde brug for at løfte fagligheden. I den forbindelse luftede hun tanken om, at skolen skulle lukkes.

Det ærgrer Marco Damgaard, for han mener, der var et helt klart mål med ikke at søge den pulje og han mener heller ikke, at politikerne forstår den virkelighed man lever i ude i Tingbjerg.

-Jeg vil da opfordre både Cecilia Lonning Skovgaard og andre politikere til at komme ud og besøge os, fortæller Marco Damgaard, der oplevede at blive ringet ned af frustrerede forældre og ansatte for at høre, om det var rigtig, at skolen skulle lukkes.

-Vi havde allerede en faglig handlingsplan for skolen og derfor sagde vi nej tak til puljen, som vi synes var snæversynet, da den blandt andet kun gik på en enkelt årgangs eksamensresultater, fortæller Marco.

Vi er stadigvæk kun på vej

Der er også andre parametre der viser, at Tingbjerg Skole er på vej. For 5 år siden havde skolen 400 elever, og med de seneste indskrivninger ser det ud til, at skolen runder 500 elever i år.

-Skolen er stadig ikke god nok fagligt. Vi skal blive endnu bedre. Mellem 85-90 procent er tosproget og vi har sat os det mål, at vi skal være den bedst mulige skole for de børn, der bor i vores skoledistrikt. Vi har ingen planer om at skulle til at hente elever ovre fra den anden side af Frederikssundsvej for at løfte fagligheden, fastslår Marco Damgaard.

Og for at planen skal lykke er der da også flere ting, der skal sættes ind på.

-Jeg er da helt sikker en fortaler for, at man ændre boligpolitikken, men vores skolemæssige opgaver er, at vi er en distriktsskole, der holder fast i at vi er en dansk skole med danske traditioner. Vi holder jul, fastelavn og Skt. Hans med danske dyder og traditioner, men vi holder også eidsfest. Det går hånd i hånd hos os og det skaber en fælles tradition og et positivt fælleskab, fortæller Marco Damgaard.

Også på det tvær-professionelle samarbejde mellem skole og institutioner er der sket meget.

Trivsel og faglighed hånd i hånd

-Det er vigtigt, at børn komme i institution fra de er små – både for at de skal få sproglige og sociale kompetencer så tidligt som muligt. I skolen arbejder vi også meget på trivsel, for trivsel og faglighed går hånd i hånd. Vi arbejder med begrebet ”Den gode elevpause” i stedet for frikvarter og her er det elever, i samarbejde med lærer og pædagoger, der sørger for, at sætte gang i gode aktiviteter. Før havde vi mange konflikter – det har vi slet ikke længere, fortæller Marco Damgaard, der godt vil indrømme, at han har været frustreret og usikker på, om skolen med dens tiltag er på rette spor.

-Jeg har da været bange for, om vi giver eleverne muligheden for at få det gode liv, når de negative historier om Tingbjerg hele tiden florere, men vi har været vedholdende og vi mærker, hvordan børnenes trivsel stiger. Og det var da også dejligt at se, hvor utrolig stolte de blev, da de forleden blev interviewet til tv og radio.

Endelig var der en god historie fra Tinbjerg, fortæller Marco Damgaard og tilføjer, at han i stigende grad oplever, at forældrene er begyndt at deltage mere aktivt i skolearbejdet.