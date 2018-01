Tingbjergs unge viser vilje

Af Yildiz Akdogan (S), MF, Psykiatriordfører Sociolog Aydin Soei har i samarbejde med Københavns Kommune, lavet en undersøgelse om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. Forleden opsummerede han på Facebook, hvordan børn i Tingbjerg generelt stoler mere på sig selv og deres fremtidsudsigter end deres forældre og lærere gør. […]

Af Yildiz Akdogan

Af Yildiz Akdogan (S), MF, Psykiatriordfører

Sociolog Aydin Soei har i samarbejde med Københavns Kommune, lavet en undersøgelse om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg.

Forleden opsummerede han på Facebook, hvordan børn i Tingbjerg generelt stoler mere på sig selv og deres fremtidsudsigter end deres forældre og lærere gør.

Hele 93 procent af eleverne på Tingbjerg skole er glade for at gå i skole, mens forældre og lærere mener, at det kun er lige omkring halvdelen. Det er et kedeligt resultat, for det er vigtigt, at vi som voksne tror på vores unge og deres fremtidsudsigter.

Omvendt tror de voksne, at det kriminelle miljø er væsentlig højere end det reelt set står til. Det negative syn på børn i områder som Tingbjerg, bidrager til en skæv ulighed for børnenes uddannelsesmønstre.

Som borgere og naboer til Tingbjerg, kan vi med fordel gøre vores til og heldigvis er der også mange ildsjæle der gør et fantastisk stykke arbejde. Tingbjerg skolen har påtaget sig en vigtig opgave, det samme kan siges om foreningslivet – alt fra Cricketholdet, til fædre-og mødregrupperne til Natteravnene.

Det er ikke let at ændre mediebilledets syn på et bolig-socialt udfordret området som Tingbjerg. Men et vigtigt skridt kunne være, at tro på de mange unge, der bor i bydelen. Tro på at disse unge har drømme og ambitioner som mange andre unge, og at de har muligheder foran sig.

Alt afhænger af øje der ser og her er vi nød til at starte på helt lavpraktisk med os selv, hver især. Starte med at se på mulighederne fremfor begrænsningerne. Det har disse børn og unge brug for at og det har bydelen brug for., og det er i fællesskab, at skal vi løfte den opgave.

Jeg ønsker jer et godt nytår. Pas godt på hinanden og på fællesskabet – også i Tingbjerg.