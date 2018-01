Trænerens ord holdt

Korsør Slagelses Oliver Hjort (i rødt i midten) tackler Stadions Michael Jensen med et slynggreb. Fra venstre følger Tobias Gravesen (i rødt), Mathias Doktor (i gult), Marcus Mølbjerg Jørgensen (i grønt) og Magnus Andersen (nr. 11) spændt med. Foto: Christian Ove Carlsson.

Sponsordag i Stadion, hvor træner Thomas Schou fik ret i sin spådom

Af Jan Løfberg

IF Stadion havde inviteret sponsorerne inden for. Træner Thomas Schou fortalte om taktikken før kampen og konkluderede efter kampen. Formand Allan Juhl Jensen sørgede for et godt og gnidningsfrit arrangement, hvor håndboldkampen mellem Stadions herrer og Korsør Slagelse Elitehåndbold var omdrejningspunktet.

Stadion lagde fra land, som man sjældent har set. Stadion førte 10-4 efter 11 minutters spil – man havde scoret på samtlige angreb. Men så skulle der skiftes lidt ud, og så kom der pludselig knas i maskineriet. Savnet af den udskiftede Kasper Møller blev mærkbart i begge ender af banen, og vestsjællænderne kom mere med. Pausestillingen var 15-11 i hjemmeholdets favør.

Man sad lidt med bange anelser på Stadions vegne, og frygten blev indfriet, da Korsør Slagelse udlignede til 16-16 efter 38 minutters spil.

Thomas Schou havde forudset, at udeholdetstre tunge drenge ville gå døde efter ca. 40 minutter. Det kom i den grad til at holde stik.

For efter at Korsør Slagelses Tobias Graversen havde scoret sit 7. mål, var dunken tom. På syv minutter rykkede Stadion til 21-16, og i det sidste kvarter koncentrerede hjemmeholdet sig om at holde fast i forspringet, der oven i købet blev udvidet til en slutsejr på 28-21.

Forud for kampen havde træneren indrømmet visse hierarki-problemer på holdet. De sås ikke særlig klart i søndags, så måske havde det spillermøde, som man havde tidligere på ugen den gavnlige effekt, som Schou efterlyste.

Med sejren rykkede Stadion op på andenpladsen. Torsdag kl. 20 skal Stadion til Taastrup for at møde TIK. Herefter er der weekendfri, inden Stadion den 20. januar tager imod Team Sydhavsøerne 2.