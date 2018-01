Vind tre måneders medlemskab af Loop

Du kan nu i samarbejde med avisen vinde 1 x 3 måneders gratis træning i Loop. Du skal blot svare på følgende: Hvad hedder den træningsform, som man kan træne i Loop? a. Cirkeltræning b. Crossfit c. Intervaltræning Svaret skal sendes til kon@bha.dk med mærket ”Loop”. Husk at skrive dit telefonnummer, da vinderen bliver kontaktet […]

Af Dorthe Brandborg

Du kan nu i samarbejde med avisen vinde 1 x 3 måneders gratis træning i Loop. Du skal blot svare på følgende:

Hvad hedder den træningsform, som man kan træne i Loop?

a. Cirkeltræning

b. Crossfit

c. Intervaltræning

Svaret skal sendes til kon@bha.dk med mærket ”Loop”. Husk at skrive dit telefonnummer, da vinderen bliver kontaktet direkte. Hvis du ikke vinder denne konkurrence, er der mulighed for at vinde senere. Du skal blot holde øje med konkurrencen i avisen. Svaret skal være avisen i hænde senest den 2/2 kl. 9.