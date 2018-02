Ældre i Brønshøj-Husum giver hjemmeplejen topkarakterer

Tryghed og venlige hjælpere er nøgleord, når de ældre i Brønshøj og Husum skal bedømme hjemmeplejen. Det viser den årlige brugerundersøgelse af hjemmeplejen, som Epinion har lavet for Københavns Kommune

Af Dorthe Brandborg

Hvert år foretager Københavns Kommune en brugerundersøgelse af hjemmeplejen og plejehjemmene i alle kommunens bydele. Brugerundersøgelserne bliver både brugt til at vide, hvor det går rigtig godt, og hvor der er plads til forbedring.

Og ifølge de ældre i Brønshøj og Husum, er hjemmeplejen her blandt byens bedste. Hele 95 procent af de ældre i Brønshøj og Husum svarer nemlig, at hjælperne er venlige, og 90 procent svarer, at de føler sig trygge ved den hjælp de får i eget hjem.

-Det er resultater, som glæder sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

-Vores medarbejdere gør hver eneste dag en kæmpe indsats for, at byens borgere kan føle sig trygge og fortsat have en hverdag, hvor de kan gøre de ting, der betyder noget for dem. Jeg er hamrende stolt af at repræsentere en forvaltning, hvor medarbejdernes faglige stolthed skinner så meget igennem på borgernes tilfredshed,” siger Sisse Marie Welling.

Plejehjem i verdensklasse

Også de ældre, der bor på plejehjem i Brønshøj og Husum, er blandt byens mest tilfredse. Her svarer ligeledes 95 procent, at de føler sig trygge på plejehjemmet, mens hele 98 procent svarer, at medarbejderne på plejehjemmet er venlige.