Baby- og forældrebasketball

Nu holdes der åbent hus lørdag den 17. februar, kl. 9 til 10 for forældre med en baby eller et barn i alderen 0-4 år.

Af Erik Fisker

Brønshøj Basketball har et U4 baby- og forældre basketballhold, som har været en stor succes. Nu holdes der åbent hus lørdag den 17. februar, kl. 9 til 10 for forældre med en baby eller et barn i alderen 0-4 år.

Holdet mødes alle lørdage kl. 9 til 10 i GrøndalMulticenter, hal K.

Brønshøj Basketball tilbyder aktiviteter og socialt samvær til børn med far og/eller mor, hvor man blandt andet leger med bolde med uddannet idrætspædagog. Alle er velkomne – yderligere oplysninger på

www.bronshojbasket.dk.