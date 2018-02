Bjerglandsbyen godt på vej

Bjerglandsbyen på Bellahøj fotograferet fra en drone. Til venstre et hjørne af Degnemosen og til højre ses Bellahøjvej og lidt af Rødkildeparken. Foto: RB Enterprise

Bjerglandsbyen på Bellahøj er 114 moderne lejeboliger, der er under opførelse i forskudte niveauer omkring det højeste punkt i Brønshøj, hvor det tidligere vandtårn lå ved Bellahøjvej og Herbergvejen. Målet er at opføre et miks af funktionelle og lyse boliger i et trygt miljø med fællesskab, nærhed og grønne bilfri arealer, som inviterer til leg […]

Af Erik Fisker