Budgetønsker til politikerne

I løbet af næste måned skal politikerne på Københavns Rådhus behandle overførselssagen 2017-18, hvor det kommunale overskud fra 2017 skal fordeles.

Af Erik Fisker

Derfor har Brønshøj-Husum Lokaludvalg (igen) i brev af 25. januar gjort de politiske partier opmærksom på en række lokale ønsker, der vedrører Utterslev Mose, Vestvolden og den planlagte naturskole ”Naturbyen” ved EnergiCenter Voldparken.

Med baggrund i Helhedsplanen for Utterslev Mose og Idékatalog for Vestvolden anmodes om at der bliver afsat penge til at realisere dele af de fremsatte forslag. I forbindelsen med ”Naturbyen” anmodes om, at der afsættes 1,5 mio. kr. til finansiering af et forprojekt.