Bustur til Horsens Krimimesse

Brønshøj Bibliotek gentager sidste års succes og arrangerer en dagstur til Horsens Krimimesse og møde med Danmarks førende krimiforfattere

Af Dorthe Brandborg

Lørdag den 17. marts

Afgang Brønshøj bibliotek kl. 07.30 – hjemkomst kl. ca. 20.00

Biblioteket sørger for morgenmad og god stemning undervejs.

Forplejning i løbet af dagen er for egen regning.

Pris 300 kr. for bus tur/retur, morgenkaffe og entre.

Send en mail til Asdals@kff.kk.dk med tilmelding senest d. 1. marts.

Arrangementet gennemføres, hvis der er mindst 35 tilmeldte.

Deltagerne får besked om betaling senere.

Krimimessen i Horsens byder altid på en lang række aktuelle krimiforfattere, forlag og god ”kriminel” underholdning.