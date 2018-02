Forsanger Billie Koppels inciterende smukke stemme ligger i centrumaf lydbilledet, når CATBIRD giver koncert. Foto: Presse

Hun indledte karrieren i teenageårene som korsanger i forældrene Anissette og Thomas Koppels legendariske band Savage Rose. Nu står Billie Koppel selv i spidsen for sit eget anmelderroste band CATBIRD, som giver koncert i Brønshøj torsdag d. 8. februar kl. 20

Af Dorthe Brandborg

CATBIRD’s musik samles i et drømmende, poetisk crossover univers mellem den akustiske og elektroniske genre. Bandet har med deres tre seneste albums markeret sig som et af de mest originale bands på den danske scene, og har været nominereret til flere DMA awards og til DR’s P3-pris.

Billie Koppel har turneret i det meste af verden med bl.a. Savage Rose, Catbird, som solist, og har desuden medvirket i adskillige teaterfestivaler. Med på scenen har Billie multiinstrumentalisterne Frank Hasselstrøm og Bjarke Falgren (kendt fra Outlandish, Mike Sheridan og Fallulah).

CATBIRD er så småt gået i gang med skitserne til deres kommende album, og det bliver spændende et se, hvilken retning det nye materiale kommer til at tage. Derudover er Billie Koppel ved at lægge sidste hånd på en erindringsroman om hendes opvækst i det spændende musikerhjem som udkommer på Gyldendal i 2018.

Billetter koster 135 kr. og købes i forsalg på Kulturhuset Pilegårdens hjemmeside pilegaarden.kk.dk.