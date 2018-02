De unge skal lære at tale om mistrivsel

En ny rapport fra Nationalt Center for Skoleforskning viser at hver fjerde barn i folkeskolen lider af mistrivsel

Af Dorthe Brandborg

Næsten 150.000 børn og unge er i psykiatrisk behandling viser tal fra Bedre Psykiatri. Det er tal vi ikke må og skal ignorere, mener Yildiz Akdogan, der er psykiatriordfører for Socialdemokratiet. I dette forår vil hun sætte ekstra fokus på psykisk sårbarhed blandt vores børn og unge og besøgte i sidste uge ottende klasse på Husum Skole for at snakke med eleverne om mistrivsel.

– Eleverne skulle gøre mig klogere på, hvordan vi som voksne og politikere kan forstå, hvilke faktorer, der spiller en rolle for, om de unge bliver ramt af stress og angst. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi sætter mere fokus på emnet, for det er jo her vi kan forebygge psykisk sårbarhed, fortæller Yildiz Akdogan.

Især lektier og sociale medier fylder en masse hos de unge i dag.

-”Streaks” stresser mig meget, sagde Sofia. Yildiz forstod ikke, hvad det betød, og måtte spørge ind til det og fik at vide, at det var en funktion på Snapchat, som giver point efter hvor længe man holder en samtale i gang.

-Det i sig selv kan være stressende og der er selvfølgelig ikke noget at sige til, at det fylder meget i de unges bevidsthed, siger Yildiz Akdogan Fremtidsudsigter, karakter og det at sammenligne sig med jævnaldrende var andre emner, det fyldte meget hos de unge og som blev diskuteret.

Nemmere med en ”brækket arm”

Stress, depression og angst eller selvskade, er ikke noget man taler så ofte med hinanden om. Det er lidt nemmere, hvis man ”bare” har brækket en arm. Man er nok bange for, at man kan komme til at virke som en psykopat, hvis man siger, man fejler noget psykisk, var flere af elevernes reaktion.

Men lige præcis derfor er vi nødt til sammen at sætte mere fokus på psykisk sårbarhed og sygdomme, således at fordomme kan brydes og der kommer en bedre viden og indsigt om psykisk sårbarhed og mistrivsel – især blandt de unge.

-De unge tilbringer det meste af deres tid på skolen, og derfor spiller skolen en vigtigt rolle. Til min store glæde, var Husum skole også ret opmærksom på det. Koordinator for udskoling, Hedda Gravesen, som jeg også talte med var helt enig i de tendenser man ser hos unge og mistrivsel og mente det var nyttigt, at der blev sat mere fokus på det, fortæller Yildiz Akdogan, der gennem den næste stykke tid vil invitere sig selv rundt på de lokale skoler for at blive klogere og for at få sat fokus på, hvordan man forebygger psykisk sårbarhed og mistrivsel.