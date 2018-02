Det sker i kirken uge 6

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Fastelavn i Tingbjerg Kirke

Søndag den 11. februar fejres fastelavn i Tingbjerg Kirke. Der startes kl. 10.30 med gudstjeneste ved Mette Basbøll, og derefter er der fastelavnsfest. Der slås katten af tønden, og der kåres kattekonge/dronning. Der er gratis buffet og fastelavnsboller- tilmelding indtil den 7. februar hos kirketjeneren.

Kirkefrokost og foredrag i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 14. februar er der kirkefrokost i Tingbjerg Kirke kl. 12, gudstjeneste kl. 13 og kl. 14 er der foredrag ved Marija Krogh Iversen, præst ved Bellahøj Kirke. Hun vil fortælle em en spændende tur til Island, som hun brugte til at tænke over livet. Hun kalder foredraget: Fra nordlys til nordvest – om at skrive, trave og blive præst.

Fastelavn i Brønshøj Kirke

Søndag den 11. februar, kl. 10 er der festlig fastelavnsgudstjeneste i Brønshøj Kirke, hvor alle er velkomne både superhelte, prinsesser, hekse, klovne og dyr. – Så træk i dit sjoveste, flotteste, sejeste eller skrækkeligste kostume eller tag bare hat og næse på og kom til gudstjeneste i kirken, lyder opfordringen. Brønshøj Kirkes Børnekor medvirker også ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning for både store og små ved Sognecentret på Præstegårds Allé 5, hvor der også vil blive serveret boller, varm kakao og være maskeværksted. Når tønderne er slået ned kåres kattekonge og kattedronning.

Foredrag om frivilligt arbejde i Palæstina

Tirsdag den 13. februar, kl. 19.30 i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5 kan man møde ægteparret Bent R. Nielsen og Hanne Smidth, der gennem mange år har arbejdet som frivillige i Palæstina. Bent har arbejdet på hospitaler og i flygtningelejre, og Hanne har lavet forskellige projekter med de lokale kvinder. Deres eneste løn er glæden ved at hjælpe et andet menneske. Kom og hør om deres mange oplevelser og erfaringer. Kaffe og brød: 20 kr.

Giv barnet nærvær gennem musik

Leg, syng og dans med barnet. På den måde styrker du dets motoriske, sproglige og sociale kompetencer. Anette Riis som leder Rytmik og Salme-undervisningen, har netop startet et nyt modul. Undervisningen foregår hver lørdag formiddag i Bellahøj Kirke. Rytmik og salmer er for børn i alderen 1-6 år og er aldersopdelt på 2 hold. Efter undervisningen er der tid til en hyggestund med saft/kaffe/frugt m.m. Der er tilmelding på www.bellahoejkirke.dk

Babettes gæstebud i Bellahøj Kirke – som film

Gabriel Axels film: ”Babettes gæstebud” vandt som den første danske film en Oscar for bedste udenlandske film i 1988. Babettes gæstebud er bygget over Karen Blixens fortælling om mesterkokken Babette som flygter fra Frankrig i 1871 og ender som husholderske i Vestjylland hos to ugifte søstre. Deres omgangskreds består af dem, der er tilbage fra en frimenighed. Da Babette vinder en stor lotterigevinst, beslutter hun at bruge pengene på at servere et overdådigt måltid for disse tungsindige og nøjsomme mennesker. En svensk officer, der viser sig at kunne værdsætte kulinariske specialiteter, inviteres også med, og middagen får en forløsende virkning for alle deltagere. Filmen vises i Bellahøj Kirke torsdag, den 8. februar, kl. 19. Fri entré.

Fastelavn med søndagsbrunch

Søndag den11. februar, kl.10:30 fejres der fastelavn i Bellahøj Kirke. Det bliver med en børnevenlig udgave af søndagsgudstjenesten og bagefter står De grønne Pigespejdere for fællesspisning og tøndeslagning. De bedst udklædte kåres under kaffen og fastelavnsbollerne. – Kirken plejer at være fuld af udklædte børn, og jeg håber på, at de vil være med på at lave lidt sjov undervejs, siger Johanne Haastrup, som er præsten denne dag. Bellahøj Kirke fortsætter deres nye tiltag med brunch efter søndagsgudstjenesten. Der er søndagsbrunch 2. søndag i måneden efter Bellahøjmessen.

Gudstjenester uge 6

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 11/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse/fastelavn

v/ Johanne Haastrup

Onsdag 14/2, kl. 17:

Askeonsdagsgudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 11/2, kl. 10:

Fastelavnsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 11/2, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Søndag 11/2, kl. 14:

Fastelavnsgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 11/2, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Søndag11/2, kl. 14:

Fastelavnsgudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 11/2, kl. 10.30:

Højmesse/fastelavn

v/ Mette Basbøll

Onsdag 14/2, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag11/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg og Henriette Mariegaard

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 11/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 11/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 11/2, kl. 10:

Gudstjeneste/fastelavn v/ Morten Miland Samuelsen